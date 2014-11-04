Лавров считает, что Уиткофф переоценивает элиты Европы

Глава МИД РФ не думает, что ЕС даст Украине согласиться на перемирие к Пасхе.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров считает, что специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф переоценивает политические элиты Европы, которые до сих пор не хотят того, чтобы киевский режим дал слабину. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства РФ сделал в эфире "Первого канала". Видеозапись интервью опубликована в социальных сетях МИДа РФ. Чиновник охарактеризовал зарубежного коллегу умным и энергичным человеком. Таким образом гость программы отреагировал на вопрос о том, разделяет ли он оптимизм Уиткоффа относительно того, что перемирие на Украине может быть достигнуто уже к Пасхе.

Я не стал бы так задавать вопрос. Я понимаю желание Стивена Уиткоффа. Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что спецпосланник президента США понял суть регионального конфликта, судя по его публичным высказываниям в ходе интервью местному журналисту Такеру Карлсону. Однако в Москве полагают, что он существенно переоценивает европейских партнеров, которые хотят "камнем висеть" на руках Владимира Зеленского ради того, чтобы не позволить сдаться.

Лавров: на переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Черном море.

Фото и видео: МИД России