Лавров: на переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Черном море

По его словам, первая попытка обсудить эту тему была в июле 2022 года.

На переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы судоходства в Черном море. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По его словам, первая попытка обсудить эту тему была в июле 2022 года. Лавров напомнил, что в тех переговорах участвовали генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также Лавров отметил, что доверять украинскому президенту российская сторона не может, поэтому для возобновления Черноморской инициативы требуются четкие гарантии со стороны США.

Ранее Лавров заявил, что в странах Запада много людей, симпатизирующих РФ.

Фото: МИД России