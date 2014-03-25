Эксперт считает, что Белый дом отвернется от союзников, если они продолжат помогать Киеву запускать БПЛА по России.

Если прибалтийские государства будут устраивать провокации против России, то вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе просто проигнорирует статью пять устава НАТО. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что

США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? <…> Почти ничего. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор напомнил, что у России есть серьезное преимущество, если международные союзники киевского режима решатся вступить с Москвой в войну на истощение с применением ракет. Он напомнил, что Россия и Китай способны производить больше, чем американцы или европейцы. В США добавили, что Пекин не будет просто стоять в стороне и смотреть, как украинские партнеры пытаются уничтожить или подавить Россию.

Макгрегор: последствия войны США с ИРИ могут привести к свержению властей в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen