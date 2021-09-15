Дом книги в Петербурге и Останкинская башня в Москве окрасились в цвета "Спартака"

В честь 104-й годовщины со дня основания московского "Спартака" красно-белые цвета клуба украсили две известные городские достопримечательности — Останкинскую телебашню в столице и Дом книги в Санкт-Петербурге. Видео с праздничной подсветкой опубликовала пресс-служба красно-белых.

В подписи к ролику представители клуба поблагодарили оба города за поздравления и адресовали "Спартаку" тёплые пожелания в связи с днём рождения. Напомним, последнее чемпионство красно-белых в Российской Премьер-Лиге датируется 2017 годом, последнее серебро — 2021 годом, последняя бронза — 2023 годом, последний Кубок России — также 2023 годом.

ФОто: соцсети