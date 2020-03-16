Дуглас Макгрегор объяснил, что ВСУ никак не могут противостоять ВС РФ на поле боя.

Вооруженные силы России имеют все возможности для освобождения таких украинских городов, как Одесса и Киев. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что Москва имеет существенные боевые возможности, которым Вооруженны силам Украины просто нечего противопоставить противнику.

Российские войска могут просто дойти до Днепра, переправиться через реку, освободить Одессу, а в конечном счете и Киев. Дуглас Макгрегор, эксперт

Офмцмальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял в публичном пространстве о том, что провалы на фронте должны подтолкнуть властей с Банковой улицы уже сейчас сесть за стол переговоров. Дополнительно российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя указывал на то, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность на поле боя.

Макгрегор: США недооценивают готовность Ирана к наземной операции.

Фото: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom