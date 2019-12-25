В Кингисеппе пожар в квартире многоэтажки унес жизнь мужчины

В Кингисеппе был ликвидирован пожар, произошедший в квартире многоэтажного жилого дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы по адресу: г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 35, подъезд 1. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена пожарной части 124 ГКУ ЛЕНОБЛПОЖСПАС.

По прибытии было установлено, что в 5-этажном кирпичном доме на 5 этаже из 2-комнатной квартиры площадью 25 кв. м идет дым. В результате пожара выгорела обстановка в одной из комнат (10 кв. м). В ходе тушения работали звено газодымозащитной службы с боевым развертыванием, а также была проведена эвакуация 6 взрослых жильцов. К сожалению, на месте происшествия был обнаружен погибший.

Планируется выезд оперативно-следственной группы Следственного комитета и дознавателя ОНД и ПР Кингисеппского района для дальнейшего расследования обстоятельств происшествия.

