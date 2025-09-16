На Южном шоссе полыхало кафе

В пятницу, 17 апреля, в утренние часы во Фрунзенском районе Петербурга произошло возгорание в кафе, расположенном по адресу: Южное шоссе, 47. Пожар охватил площадь около 25 кв. м.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ, сигнал о происшествии поступил в 06:01. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать уже к 06:25.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.

