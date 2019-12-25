На Жака Дюкло загорелась "однушка"

Во вторник вечером в Петербурге произошел пожар в однокомнатной квартире, расположенной в доме №14 по улице Жака Дюкло. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

К месту происшествия были направлены два пожарных расчета и десять спасателей. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, возгорание удалось полностью ликвидировать примерно за 30 минут.

По информации ведомства, в 22:18 открытое горение было устранено. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что пожар унес жизнь пенсионерки в Колпино.

Фото: Piter.TV