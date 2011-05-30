В Алтае задержали водителя, угрожавшего поджечь полицейских и свой автомобиль

В Алтае сотрудники полиции задержали водителя, угрожавшего поджечь полицейских и свой автомобиль. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в Горно-Алтайске в свободное от службы время сотрудник Госавтоинспекции заметил иномарку с подложными государственными регистрационными знаками. Он передал информацию о местонахождении машины коллегам и отправился за ней на личном автомобиле. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться.

На одной из улиц мужчина остановился, покинул автомобиль и забежал в дом. Вскоре он вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свою машину, пригрозив поджогом. Его действия были пресечены госавтоинспекторами.

Задержанным оказался 49-летний местный житель, у которого не было права управления транспортными средствами. В отношении него составлены 15 протоколов об административных правонарушениях. Суд назначил зломышленнику наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА