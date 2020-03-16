В Мурманской области перед судом предстанет экс-руководитель порта за экономические преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с августа 2021-го по май 2023 года фигурант использовал служебное положение для реализации незаконных схем. Отмечается, что мужчина провел процедуру отчуждения объектов портовой инфраструктуры и переоформил на себя право собственности на несколько промышленных площадок. Кроме того, он организовал незаконную передачу склада-холодильника, предназначенного для хранения замороженной рыбной продукции.

По имеющимся данным, общая сумма причиненного ущерба превысила 420 млн рублей. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Мурманской области и передали органам полиции. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.для рассмотрения по существу.

