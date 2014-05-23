В Воронеже полицейские перекрыли канал незаконной миграции

В Воронеже сотрудники полиции перекрыли канал незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, четверо злоумышленников в период с апреля по июнь 2025 года реализовали схему незаконного пребывания в России иностранных граждан. За денежное вознаграждение они изготавливали фиктивные документы о регистрации мигрантов.

В ходе обысков полицейские обнаружили оригиналы паспортов иностранных граждан, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет, а также мобильные телефоны. По предварительным подсчетам, незаконные действия подозреваемых способствовали легализации более 500 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты сознались в содеянном.

