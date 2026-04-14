В Омске пресекли деятельность группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере страхования

В Омске сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники заключали договоры страхования здоровья с профильными компаниями, а после вступления соглашения в силу заявляли о страховом случае и подавали пакет документов, содержащих ложные сведения о получении ими различных травм. Часть снимков увечий, который они предоставляли, была взята из Интернета.

Возбуждено более 20 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также сообщается что в ходе обысков полицейские изъяли подложную медицинскую документацию, которая являлась основанием для оформления выплат.

