В Калужской области пресекли деятельность сетевого игорного бизнеса

В Калужской области сотрудники полиции пресекли деятельность сетевого игорного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, в период с января 2024-го по июнь 2025 года злоумышленники арендовали помещения в городах Калуге и Малоярославце. Они приобрели игровое оборудование и обеспечивали его обслуживание, а также подобрали необходимый персонал и охрану для своих заведений.

В ходе обысков полицейские изъяли 15 игровых автоматов, 40 системных блоков персональных компьютеров, документацию, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Отмечается, что игровые заведения тщательно конспирировались. Полицейские задержали двух подозреваемых организаторов и 14 соучастников, которые отвечали за функционирование конкретных заведений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Московской области задержали подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА