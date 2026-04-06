В Московской области задержали подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Привольной в Москве. Сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль для проверки документов. Водитель вместо выполнения законных требований начал движение. Полицейский схватил того за плечо через открытое окно, однако тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальту, причинив ему телесные повреждения.

Нарушитель оставил автомобиль на заправке на МКАД и доехал на такси до поселка Мирный, где пересел на другую машину, с которой снял государственные знаки с целью замести следы. Его задержали на автомагистрали М-1 "Беларусь". Установлено, что мужчин ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

