Аршавин назвал Соболева главной движущей силой "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин оценил игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева во второй половине сезона. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

По словам экс-футболиста, Соболев на данный момент является движущей силой команды. Он подчеркнул, что если игрок продолжит в том же духе, то это положительно скажется на результатах "Зенита".

Соболев – это главная движущая сила "Зенита" весной. Если он так продолжит, то будет хорошо. Замены в команде ему сейчас нет. Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

Напомним, Александр Соболев играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за клуб 32 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

