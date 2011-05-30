В Петербурге резко вырос спрос на репетиторов по редким языкам

В Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост спроса и цен на услуги репетиторов. Активное увеличение интереса началось с января и затронуло как школьников, так и их родителей. Наибольшим спросом пользуются дополнительные занятия по математике, статистике и иностранным языкам, включая подготовку к базовому и профильному уровням.

Особенно заметно вырос интерес к редким языкам. Так, спрос на занятия по армянскому увеличился на 86%, к японскому — на 79%, а к польскому — на 50%. Средняя стоимость одного урока по иностранным языкам составляет от 1000 до 1300 рублей.

По данным издания "Деловой Петербург", рост популярности репетиторских услуг связан не только с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Дополнительные занятия востребованы и для успешного прохождения Всероссийских проверочных работ, интерес к которым увеличился на 25%, а также вступительных испытаний в вузы, где показатель вырос на 17%. Аналогичный рост наблюдается и в подготовке к олимпиадам — на 17%, поскольку родители стремятся обеспечить детям альтернативные пути поступления через достижения, а не только через результаты экзаменов.

На фоне повышенного спроса специалисты отмечают усиление разрыва между поколениями преподавателей. Учителя старшего возраста, совмещающие работу в школах с частной практикой, нередко испытывают сложности в обучении поколения Z, ориентированного на цифровые форматы и современные образовательные подходы. В результате часть опытных педагогов постепенно теряет востребованность, несмотря на высокий уровень профессиональной подготовки.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе подключили новую газозаправочную станцию.

