Во Всеволожском районе подключили новую газозаправочную станцию

Специалисты "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией новую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) во Всеволожском районе Ленинградской области. Для работы объекта энергетики выделили 420 кВт мощности, подключив его к источнику — подстанции 110 кВ, пишет "Петербургский дневник".
В рамках технологического присоединения была создана необходимая инфраструктура: смонтирована новая комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, установлен силовой трансформатор мощностью 630 кВА и проложены линии электропередачи 10 кВ. Кроме того, для контроля потребления на объекте внедрена интеллектуальная система учета электроэнергии.
Как уточнили в компании, данная станция предназначена для производства сжатого природного газа (метана), который используется в качестве моторного топлива, а также для заправки автомобилей с соответствующим оборудованием.
Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго
