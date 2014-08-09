За первые 2 месяца 2026 года в Петербурге и Ленобласти обновили 202 трансформаторные подстанции

С начала года в рамках плановой ремонтной кампании специалисты "Россети Ленэнерго" провели масштабные работы по обновлению электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом пишет "Петербургский дневник".

За два месяца энергетики отремонтировали 202 трансформаторные подстанции. Также было обновлено 109 км воздушных и 15 км кабельных линий электропередачи, а на площади 18 гектаров выполнены работы по расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности.

Помимо этого, на энергообъектах заменили 2036 изоляторов и отремонтировали 101 выключатель. Как отмечают в пресс-службе компании, все мероприятия проводятся строго по графику и направлены на повышение надежности электроснабжения, а также на снижение количества аварийных отключений и ускорение восстановления подачи света при технологических сбоях.

