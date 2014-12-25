Беглов запустил работу высоковольтной подстанции за 7 млрд рублей

Энергетики увеличили мощность для севера города втрое.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с главой ПАО "Россети" Андреем Рюминым дал старт работе реконструированного энергообъекта "Парголово". Масштабное обновление питающего центра, прослужившего городу почти полвека, повысит стабильность подачи электроэнергии для 1,2 миллиона граждан, проживающих в Выборгском и Приморском районах, а также даст импульс для развития промышленности. Торжественная церемония открытия состоялась при участии представителей Смольного и энергетических компаний.

Выступая перед собравшимися, Александр Беглов подчеркнул, что прежняя подстанция, построенная еще в советский период, долгие годы оставалась ключевым звеном в системе электроснабжения северных территорий. Однако стремительный рост жилого строительства и появление новых производств потребовали кардинального пересмотра мощностей. Градоначальник отметил, что по сути объект был возведен с нуля с применением самых передовых технологий.

Он также акцентировал внимание на том, что зона охвата обновленного центра включает не только жилые кварталы, но и значимые транспортные артерии Октябрьской железной дороги, а также перспективную площадку "Новоорловская" в Особой экономической зоне. Увеличенные мощности позволят привлечь инвесторов для открытия высокотехнологичных производств.

Фото: пресс-служба Смольного