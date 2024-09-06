В Петербурге представили первый в мире учебник по социальной архитектуре

Владимир Путин поддержал новую дисциплину социальной архитектуры.

На международной конференции в Санкт-Петербургском государственном университете представлен первый в мире учебник по социальной архитектуре, призванный систематизировать подходы к проектированию общественных изменений.

По словам профессора, "будущее общество не задано, оно проектируется". Учебник призван системно обосновать концептуальные основы и инструментальные средства социальной архитектуры как междисциплинарной области. Конференция собрала 600 участников из 27 стран. Владимир Путин в приветственном обращении отметил, что Россия "готова поделиться наработками с зарубежными партнерами".

Начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев заявил, что "сегодня как никогда нужны новые модели развития общества". Он пояснил, что в основу такой работы ставится понятие "социальная архитектура". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связал идеи дисциплины с исторической миссией города.

Ряд российских вузов уже приступил к подготовке специалистов в этой области. Заместитель ректора СПбГУ Марина Лаврикова сообщила о разработке соответствующей магистерской программы. С сентября 2025 года аналогичные программы запущены в МГУ, Финансовом университете при правительстве РФ и РГГУ.

Ранее Петербург принял первую международную конференцию по вопросам социальной архитектуры.

Фото: пресс-служба международной научно-практической конференции "Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений"