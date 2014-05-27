Петербург принял первую международную конференцию по вопросам социальной архитектуры

В Санкт-Петербурге собрались ученые и эксперты из 28 стран для обсуждения социальной архитектуры.

В Санкт-Петербурге начала работу первая международная конференция по социальной архитектуре. По данным пресс-службы администрации города, мероприятие собрало специалистов, ученых и политических деятелей из 28 государств. Участники обсуждают вопросы развития социальной архитектуры и международного сотрудничества в этой сфере.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил участникам обращение, в котором отметил накопленный национальный опыт реализации социоархитектурных проектов и выразил готовность страны делиться практиками с зарубежными партнерами. В обращении также отмечена значимость расширения международного диалога.

Среди спикеров конференции заявлены начальник Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев, философ Александр Дугин, экономист Джеффри Сакс, китайский политолог Чжан Вэйвэй, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, а также профессор Токийского университета Мацузато Кимитака. Организаторами выступили Экспертный институт социальных исследований и Санкт-Петербургский государственный университет при участии научных учреждений и профессиональных ассоциаций.

На открытии мероприятия представители города подчеркнули историческую связь Петербурга с крупными социальными преобразованиями и отметили важность участия населения в формировании городской среды.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга