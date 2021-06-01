Коллекцию братьев Ржевских представят в Мраморном дворце

За десятилетия собирательства меценаты собрали исключительное собрание шедевров русской живописи и графического искусства, выполненных знаменитыми мастерами.

Посетителей и жителей Санкт-Петербурга приглашают ознакомиться с уникальной экспозицией произведений искусства XIX – начала XX веков, расположенной в великолепных исторических интерьерах Русского музея. Информация предоставлена пресс-службой музея.

В декабре 1998 года братья-коллекционеры Яков и Иосиф Ржевские подарили Русскому музею богатейшую коллекцию, состоящую из 503 экспонатов живописи, графики, скульптурных композиций и предметов декоративно-прикладного искусства.

Пресс-релиз подчеркивает, что за десятилетия собирательства меценаты собрали исключительное собрание шедевров русской живописи и графического искусства, выполненных знаменитыми мастерами.

Коллекция доступна для просмотра в торжественных залах Мраморного дворца, являющегося частью комплекса Русского музея. Посещение экскурсионных сессий возможно ежедневно, кроме вторника.

Фото: Telegram / Русский музей