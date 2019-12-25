КГИОП требует выполнить демонтаж веранды ресторана у Спаса на Крови

Документация, подтверждающая соблюдение требований сохранения исторического наследия, не была предоставлена в комитет.

Комитет по охране памятников (КГИОП) направил иск в Арбитражный суд, настаивая на сносе деревянной веранды принадлежащего ресторану Maрsо Polo у храма Спас-на-Крови в Михайловском саду. Об этом информирует "Деловой Петербург".

Расположенная в северо-западной зоне Михайловского сада, входящего в комплекс федеральной значимости "Русский музей имени Александра III" деревянная веранда принадлежит предприятию ООО "Шабат", владельцем которого выступает знаменитый петербургский повар Антонио Фреза.

В августе текущего 2025 года после обнаружения факта нахождения сезонной постройки на территории охраняемого сада сотрудники комитета провели проверку. Начальник пресс-службы КГИОП Ксения Черепанова пояснила, что документация, подтверждающая соблюдение требований сохранения исторического наследия и содержащая экспертизу влияния проведенных строительных мероприятий на памятник, не была предоставлена в комитет. Это означает нарушение действующего законодательства со стороны собственника помещения.

Обнаруженные факты послужили основанием для подачи судебного иска в ноябре с целью демонтажа конструкции и восстановления прежнего облика прилегающей зоны.

Скриншот: Яндекс.панорамы