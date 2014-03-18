Реставрация Смольного монастыря продлится до 2028 года

Первая фаза реставрации началась в 2015 году и осуществляется согласно утверждённой программе, финансирование которой полностью обеспечивается бюджетом Петербурга.

В Петербурге продолжается реконструкция Смольного монастыря — памятника федерального значения, учреждённого императрицей Елизаветой Петровной в 1748 году. Ход ремонтных мероприятий осмотрел заместитель губернатора города Владимир Омельницкий вместе с руководителем КГИОП Алексеем Михайловым.

Первая фаза реставрации началась в 2015 году и осуществляется согласно утверждённой программе, финансирование которой полностью обеспечивается бюджетом Петербурга. На сегодняшний день ведётся восстановление иконостаса главного алтаря, а общая реализация проекта запланирована на первый квартал 2028 года.

Уже завершён комплекс работ по восстановлению интерьера Верхней церкви Святых Захария и Елизаветы, Нижней церкви Александра Невского. Особенно сложной оказалась реконструкция Церкви святой великомученицы Екатерины, начатая в 2021 году. Ранее помещения храма служили книгохранилищем партархива.

В процессе ремонта обнаружились оригинальные золотые орнаменты и живописные композиции, что потребовало внесения поправок в первоначальный проект. Завершение текущих этапов реставрации намечено на конец 2027 года.

