Здание бывшего Санкт-Петербургского учительского института имени императора Александра II признали памятником

Начиная с 1991 года историческое сооружение используется администрацией Выборгского района города.

Бывший Санкт-Петербургский учительский институт имени императора Александра II, находящийся на Большом Сампсониевском проспекте, 86, признан памятником культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Комплекс, построенный по проекту известного архитектора Василия Андросова в 1914–1916 годах, представляет собой образец классического стиля в архитектуре. Строительство финансировалось благотворительными взносами, среди которых выделяется дар знатного мецената Григория Елисеева, почетного попечителя учреждения с 1900 года.

Архитектурная композиция здания характеризуется четкостью линий и гармонией пропорций, отражающими характерные черты петербургского классицизма. Внешне фасад впечатляет своим декоративным оформлением: массивный гранитный цоколь, аккуратно выполненный первый этаж с элементами руста, оригинальные подоконные ниши и декоративные замковые камни. Особое очарование зданию придает оформление окон третьего этажа женскими маскаронами.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга