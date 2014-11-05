Особняк Нестора Кайгородова на Тореза признан памятником регионального значения

Особняк знаменит тем, что там проживал сам владелец, известный врач и учёный Нестор Кайгородов, вместе со своей семьёй вплоть до своей кончины в 1916 году.

Каменный двухэтажный особняк, расположенный на проспекте Тореза, 29, принадлежащий некогда Нестору Никифоровичу Кайгородову, официально признан памятником регионального значения. Об этом проинформировала пресс-служба КГИОП.

Точная дата возведения здания пока остаётся неизвестной, однако историки считают, что особняк появился во второй половине XIX столетия, так как на картах 1858 года он уже отмечен среди строений.

Этот двухэтажный дом с мезонинами представляет собой редкий пример сохранённой архитектуры предреволюционного периода в лесном массиве города. Сегодня он служит единственной архитектурной достопримечательностью квартала, связанной с историей формирования Лесного района в конце XIX – начале XX веков. Особняк знаменит тем, что там проживал сам владелец, известный врач и учёный Нестор Кайгородов, вместе со своей семьёй вплоть до своей кончины в 1916 году.

