Бывшее здание богадельни на Кондратьевском признано памятником

Здание бывшей богадельни для пожилых представителей Общества вспоможения приказчикам и сидельцам, расположенное на Кондратьевском проспекте, 87, получило статус регионального памятника культурного наследия. Соответствующее решение обнародовано в сегодняшнем сообщении пресс-службы Комитета по сохранению исторических памятников Санкт-Петербурга.

Известно, что комплекс включал здание богадельни и примыкающую к нему церковь, построенную в 1901–1903 годах по проекту архитектора Николая Никитина. Изначально первый этаж предназначался для жилья священников, псаломщиков и административного персонала, а на втором располагалась сама церковь и жилые комнаты для проживающих.

Однако в 1924 году религиозные службы и деятельность самой богадельни были прекращены, а само строение занял учебный корпус советской трудовой школы № 149. Во времена Великой Отечественной войны здесь продолжала функционировать начальная школа № 40 Красногвардейского района. Сегодня, исключая утраченную колокольню, архитектурный ансамбль практически полностью сохраняет первоначальный внешний вид.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга