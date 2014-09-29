Гидротехнический институт имени Веденеева на Гжатской признан памятником регионального значения

Здание построено в период с 1930 по 1934 годы по особому архитектурному проекту, разработанному мастером конструктивизма Тевелем Мееровичем Шапиро.

Гидротехнический институт имени Б.Е. Веденеева признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом проинформировала пресс-служба КГИОП Петербурга.

Здание находится на Гжатской улице в Калининском районе. Оно построено в период с 1930 по 1934 годы по особому архитектурному проекту, разработанному мастером конструктивизма Тевелем Мееровичем Шапиро.

Архитектурный облик института сочетает черты конструктивизма с элементами неоклассицизма. Основной фасад выделяется крупным выступающим объёмом, украшенным широкой каменной лестницей и парными колоннами. В верхних частях фасада расположены скульптурные композиции: рабочие с инструментами, символизирующие процесс возведения гидроэлектростанций, а также образ плотины с водой, льющейся потоками. Немногим ниже размещён ряд фигур известных ученых: Архимед, Исаак Ньютон и Блез Паскаль.

В КГИОп отмечают, что название института увековечило память советского ученого-гидравлика и энергетика Бориса Евгеньевича Веденеева, внесшего значительный вклад в развитие отрасли. Институт назван в честь него в 1946 году, а спустя четверть века, в декабре 1971-го, учреждение удостоилось ордена Трудового Красного Знамени за успехи в научно-техническом обеспечении энергетического хозяйства Советского государства.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга