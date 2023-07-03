Железнодорожный вокзал станции Горская признали памятником

Этот исторический объект был возведен в 1894 году на Приморском участке дороги Петербург — Сестрорецк.

Железнодорожный вокзал станции Горская в Петербурге получил статус регионального памятника и включен в соответствующий реестр, информирует пресс-служба КГИОП.

Этот исторический объект был возведен в 1894 году на Приморском участке дороги Петербург — Сестрорецк. В тяжелые годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда железная дорога стала важной транспортной артерией: с железнодорожной ветки проходившего поблизости поселка Новая Деревня перегоняли бронепоезд, регулярно осуществлявший ночные боевые рейсы в направлении Белоострова для атаки вражеских позиций.

Горская станция играла ключевую роль в функционировании легендарной "Малой дороги жизни", снабжавшей продовольствием и боеприпасами защитников Кронштадтского укрепрайона и войск, удерживавших плацдармы на "Ораниенбаумском пятачке". Позже, в середине XX века, после завершения процесса электрофикации линии, вокзал стал одной из первых станций, принимающих пригородные электропоезда.

Еще до конца ХХ века в южной части здания располагалась билетная касса, впоследствии преобразованная в торговую точку. Внешний облик вокзала претерпел изменения: западный фасад лишился оконных проемов, исчез характерный фахверковый декор, изменился вход с западной стороны. До недавнего времени здание использовалось как магазин, сейчас оно законсервировано и покрыто вагонкой.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга