Жители дома на Некрасова временно заселяются в манёвренный фонд

С поддержкой соцслужб.

Социальные службы Центрального района Санкт-Петербурга работают с жителями дома 1/38 на улице Некрасова, которые были расселены из аварийного жилья, сообщила пресс-служба администрации района.

Сотрудники отдела соцзащиты населения находятся на связи с семьями и обзванивают тех, кому предоставлены помещения манёвренного фонда. При необходимости им окажут дополнительные консультации и помощь, отметили в ведомстве. Для семей с детьми организована продуктовая поддержка и услуги пункта проката предметов первой необходимости для новорождённых. Всего в помещениях манёвренного фонда разместили 15 человек из 10 семей. Жители смогут вернуться в свои квартиры после устранения аварийности.

Все квартиры манёвренного фонда находятся в Центральном районе города. Перед заселением семьи могут ознакомиться с помещениями и выбрать наиболее подходящий вариант. Сроки проведения ремонта в аварийном доме пока не определены, ситуация остаётся под контролем районной администрации.

