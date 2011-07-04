Смольный продолжает добиваться реставрации дачи Фаберже Фаберже в Парголово через суд

Летом 2022 года инспекция КГИОП подтвердил неудовлетворительное состояние строения, отметив потерю многих архитектурных деталей, включая элементы ограды парадной лестницы.

Правительство Петербурга продолжает судебные процессы, направленные на восстановление дачи Фаберже в поселке Парголово и проведение неотложных реставрационных работ. Теперь, когда владельцем объекта стало АО "ДОМ.РФ", Смольный намерен обсудить дальнейшие шаги с руководством компании, информирует "Петербургский дневник".

В 2017 году недвижимость перешла в ведение Федерального агентства по управлению памятниками истории и культуры (АУИПИК), подписавшего с правительством соглашение о сохранности памятника. Документ предусматривал проведение реставрации до июля 2022 года, однако сроки не были соблюдены.

Летом 2022 года инспекция КГИОП подтвердил неудовлетворительное состояние строения, отметив потерю многих архитектурных деталей, включая элементы ограды парадной лестницы. В феврале 2023 года арбитражный суд города Москвы постановил, что АУИПИК обязана выполнить срочные противоаварийные работы в течение года и завершить полную реставрацию объекта в течение трех лет. Но в мае 2025 года суд удовлетворил ходатайство агентства и продлил сроки выполнения работ до февраля 2027 года, а финальную реставрацию — до февраля 2029 года.

Смольный оспорил это решение, подав апелляцию, однако Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию АУИПИК, отклонив возражения КГИОП.

Весной 2025 года объект был передан "ДОМ.РФ" для выставления на торги и включения в экономический оборот. Спустя некоторое время, в августе, КГИОП обратилось в московский арбитражный суд с заявлением о смене стороны в деле, попросив сменить ответчика с АУИПИК на новую компанию-владельца.

Ранее в прессе появилась информация, что дачу может приобрести продюсер Яна Рудковская и известный российский фигурист Евгений Плющенко. Во время посещения объекта Рудковская высказала сожаление о плачевном состоянии усадьбы, но подчеркнула наличие потенциала для успешного восстановления и возрождения исторической ценности.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга