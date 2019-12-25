Задержана подозреваемая в поджоге комнаты в коммунальной квартире на Некрасова

Комната принадлежит 38-летней женщине.

Правоохранители Центрального района задержали подозреваемую в поджоге комнаты в коммунальной квартире, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию ночью 21 февраля поступила информация от пожарных о том, что в доме 60 по улице Некрасова возникло возгорание. Огонь локализовали сотрудники МЧС России, пострадавших не было.

Установлено, что жилье принадлежит 38-летней женщине. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества).

А 20 ноября возле дома 15 по улице Чехова задержали 23-летнюю петербурженку. Она подозревается в поджоге комнаты из-за словесного конфликта с хозяйкой.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге двери квартиры на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.TV