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Задержана подозреваемая в поджоге комнаты в коммунальной квартире на Некрасова
Сегодня, 12:54
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Задержана подозреваемая в поджоге комнаты в коммунальной квартире на Некрасова

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Комната принадлежит 38-летней женщине. 

Правоохранители Центрального района задержали подозреваемую в поджоге комнаты в коммунальной квартире, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию ночью 21 февраля поступила информация от пожарных о том, что в доме 60 по улице Некрасова возникло возгорание. Огонь локализовали сотрудники МЧС России, пострадавших не было. 

Установлено, что жилье принадлежит 38-летней женщине. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества). 

А 20 ноября возле дома 15 по улице Чехова задержали 23-летнюю петербурженку. Она подозревается в поджоге комнаты из-за словесного конфликта с хозяйкой. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге двери квартиры на проспекте Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, улица некрасова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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