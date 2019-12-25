Установлены виновники пожара в торговом павильоне на Муринской дороге

Материальный ущерб, причиненный предпринимателю, оценили в 2,5 млн рублей.

Полицейские установили предполагаемых виновников пожара, произошедшего в торговом павильоне на Муринской дороге.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 4 октября правоохранителям Красногвардейского района поступила информация о возгорании, которое уничтожило металлическое строение. Пламя также перекинулось на находившийся рядом контейнер. Материальный ущерб, причиненный предпринимателю, оценили в 2,5 млн рублей.

По предварительной информации, двое мужчин 30 и 36 лет на почве конфликта разбили стекло входной двери, проникли внутрь магазина, облили помещение бензином и подожгли его, после чего скрылись. Злоумышленников поймали 7 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что девочка попыталась поджечь патрульный автомобиль на Васильевском острове.

Фото: пресс-служба МВД России