Девочка-подросток попыталась поджечь патрульный автомобиль на Васильевском острове

По предварительным данным, ранее с ней связывались мошенники.

В Василеостровском районе Петербурга проводится проверка по факту попытки поджога полицейского автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор" накануне вечером.

По подозрению задержали 13-летнюю местную жительницу, которая хотела совершить преступление в отношении патрульной машины Спецполка. По предварительным данным, ранее с ней связывались мошенники. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали несовершеннолетнюю. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). С поджигательницей также связывались аферисты через канал "Дайвинчик" в мессенджере Telegram.

Фото: Piter.TV