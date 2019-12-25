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Девочка-подросток попыталась поджечь патрульный автомобиль на Васильевском острове
Сегодня, 10:55
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Девочка-подросток попыталась поджечь патрульный автомобиль на Васильевском острове

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По предварительным данным, ранее с ней связывались мошенники.

В Василеостровском районе Петербурга проводится проверка по факту попытки поджога полицейского автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор" накануне вечером. 

По подозрению задержали 13-летнюю местную жительницу, которая хотела совершить преступление в отношении патрульной машины Спецполка. По предварительным данным, ранее с ней связывались мошенники. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали несовершеннолетнюю. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). С поджигательницей также связывались аферисты через канал "Дайвинчик" в мессенджере Telegram. 

Фото: Piter.TV 

Теги: василеостровский район, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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