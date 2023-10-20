Полицейские разыскивают подозреваемого в поджоге двери квартиры на проспекте Ветеранов

Огонь жильцы квартиры потушили самостоятельно.

Неизвестный поджёг входную дверь квартиры в доме на проспекте Ветеранов. Его сейчас разыскивают.

К счастью, никто не пострадал. Огонь жильцы дома 25/1 по проспекту Ветеранов потушили самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия 74-летняя хозяйка квартиры сообщила полицейским, что, предположительно, к поджогу двери мог быть причастен бывший сожитель дочери — 48-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что шесть автомобилей ночью сгорели на улице Вишерской в Шушарах.

Фото: Piter.TV