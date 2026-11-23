Нападение произошло на проспекте Ветеранов.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двоих несовершеннолетних. Подростков подозревают в нападении на водителя троллейбуса № 44, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и Ленинградской области.

В полицию Кировского района 20 ноября поступило сообщение о том, что неизвестные избили водителя и скрылись с места происшествия. Установлено, что конфликт вспыхнул прямо в салоне троллейбуса. Транспортное средство остановилось на остановке напротив дома 32 по проспекту Ветеранов, когда между подростками и 41‑летним водителем возникла ссора. В какой-то момент они нанесли мужчине удары, после чего и скрылись.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. У него диагностировали ушибы и травму головы. Следователи возбудили уголовное дело.

Уже 22 ноября подозреваемых задержали. Ими оказались 15‑летний девятиклассник и 16‑летний первокурсник колледжа. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что школьники избили 11-летнего мальчика в петербургской школе.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области