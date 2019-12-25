Школьники избили 11-летнего мальчика в петербургской школе из-за конфеты

Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию.

В Петербурге трое подростков напали на 11‑летнего мальчика после занятий. Причиной конфликта стала выброшенная конфета, сообщил РЕН ТВ.

Все началось в школьной раздевалке после урока физкультуры. Как рассказала мать пострадавшего, один из учеников параллельного класса случайно задел ее сына. В ответ пятиклассник выхватил у сверстника сладость и выбросил ее. Словесная перепалка продолжилась за пределами школы.

Когда мальчик покидал территорию учебного заведения, его подкараулил подросток и спровоцировал драку. Вскоре к нападавшему присоединились ещё двое товарищей.

Мать пострадавшего ребёнка обратилась с заявлением в полицию и настаивает на том, чтобы всех участников нападения привлекли к ответственности.

Ранее мы сообщали, что на Лиговском проспекте подростки избили сверстника и попытались его ограбить.

Фото: Piter.TV