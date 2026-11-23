Информации о пострадавших не поступало.

Авария с участием автомобиля произошла на Московском шоссе в сторону Колпино утром 23 ноября. В результате ДТП иномарка получила серьезные повреждения, сообщил Telegram-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что у белого автомобиля сильно деформирована передняя часть кузова — заметны серьезные повреждения бампера, капота и правой передней фары. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Обстоятельства дорожно-траспортного происшествия устанавливаются.

Ранее смертельная авария произошла рядом с деревней Царицыно Озеро в Тихвинском районе Ленинградской области. В результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек.

Видео: Telegram/Дорожный Контроль СПБ | ЛО