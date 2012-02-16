Шесть автомобилей ночью сгорели на улице Вишерской в Шушарах

Пострадавших нет.

Сразу шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах, а ещё машины повреждены.

Как сообщили ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре на улице Вишерская поступило в четвёртом часу ночи. Сгорели шесть легковых автомобилей. Пожар был был ликвидирован в пятом часу. К ликвидации пожара привлекались от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщал, что росгвардейцы помогли 9-летней, которую забыли забрать после тренировки.

Фото: Piter.TV