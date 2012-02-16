  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шесть автомобилей ночью сгорели на улице Вишерской в Шушарах
Сегодня, 9:50
162
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Шесть автомобилей ночью сгорели на улице Вишерской в Шушарах

0 0

Пострадавших нет.

Сразу шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах, а ещё машины повреждены.

Как сообщили ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре на улице Вишерская поступило в четвёртом часу ночи. Сгорели шесть легковых автомобилей. Пожар был был ликвидирован в пятом часу. К ликвидации пожара привлекались от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщал, что росгвардейцы помогли 9-летней, которую забыли забрать после тренировки.

Фото: Piter.TV

Теги: в шушарах, пожар сгорели автомобили
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии