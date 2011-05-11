Росгвардейцы помогли 9-летней, которую забыли забрать после тренировки

Юная петербурженка в одиночку передвигалась по улице в темное время суток и плакала.

Вечером 14 ноября патруль Росгвардии обнаружил в Красногвардейском районе девочку, которая без сопровождения передвигалась по улице в темное время суток. Сотрудники вневедомственной охраны доставили петербурженку домой на служебном автомобиле, – следует из сообщения пресс-службы петербургского отделения Росгвардии.

Отец девочки, который в одиночку воспитывает троих детей, не успел забрать 9-летнюю дочь после занятий по гимнастике. Вспомнив об этом, он пошел разыскивать ее на ближайших улицах. В это же время наряд росгвардейцев уже доставил девочку домой и сообщили об этом родителю.

Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые устроили перестрелку на Владимирском проспекте.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга