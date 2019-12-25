Молодые люди устроили перестрелку на Владимирском проспекте

Злоумышленников задержали на углу Загородного проспекта и Социалистической улицы.

Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые устроили перестрелку на Владимирском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Кнопкой тревожной сигнализации воспользовался персонал отеля. К объекту оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и установили, что администратор гостиницы увидела драку недалеко от входа. Двое нападавших избили мужчину и несколько раз выстрелили ему в лицо из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылись.

Злоумышленников разыскали по приметам, их задержали на углу Загородного проспекта и Социалистической улицы. Было изъято аэрозольное устройство "Пионер".

Раннее на Piter.TV: на улице Симонова водитель Mercedes выстрелил в автобус.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти