На улице Симонова водитель Mercedes выстрелил в автобус. Возбуждено уголовное дело

Злоумышленником оказался 18-летний студент колледжа.

В отношении хулигана, повредившего автобус, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района 7 ноября поступило сообщение от водителя рейсового автобуса "Лиаз" маршрута №180 о том, что около дома 1 по улице Симонова, в ходе дорожного конфликта, неизвестный, управляя автомобилем Mercedes, произвел выстрел из пневматического пистолета в сторону кабины транспортного средства. После этого злоумышленник скрылся. В результате произошедшего никто не пострадал.

В тот же день с явкой с повинной к правоохранителям пришел водитель иномарки, им оказался 18-летний студент колледжа. Пневматический пистолет изъят и направлен на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV