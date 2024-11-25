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Реконструкция Симоновской тепломагистрали стартовала в Петербурге
Сегодня, 12:22
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Реконструкция Симоновской тепломагистрали стартовала в Петербурге

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Работы завершат в октябре 2027 года.

В Петербурге специалисты АО "ТЭК СПб" начали реконструкцию Симоновской тепломагистрали. Будет обновлен участок по улице Симонова от Суздальского проспекта до проспекта Просвещения с вводом в квартал Шувалово-Озерки. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 7 марта. 

Более 2 тыс. метров трубопроводов подлежат реконструкции, от них зависит теплоснабжение 140 зданий, в числе которых – 81 жилой дом, 14 детских и четыре лечебных учреждения, девять школ. За последние 5 лет на магистрали произошло шесть технологических нарушений. 

На объекте уже проложили 1,2 тыс. метров временных тепловых сетей – 42,5% от запланированного объема. Ведутся земляные работы, демонтаж устаревших трубопроводов и устройство монолитных каналов. Реконструкция завершится в октябре 2027 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском районе началась реконструкция основного участка тепломагистрали "Куйбышевская". 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: тепломагистраль, улица симонова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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