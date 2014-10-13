В Кировском районе Петербурга срочно ремонтируют тепломагистраль на Зины Портновой

Аварийный участок трубопровода выявлен и уже демонтируется для безопасности жителей.

В Кировском районе Санкт-Петербурга АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступило к срочным ремонтным работам на распределительной сети по адресу ул. Зины Портновой, д. 34/1. Работы связаны с выявлением потенциально опасного участка трубопровода диаметром 500 мм, проложенного в 1998 году. Общая длина проблемного участка составила 6 метров.

С помощью акустических датчиков специалисты диагностической службы обнаружили дефект, представляющий угрозу стабильному теплоснабжению всего района. В связи с этим с 09:00 утра временно ограничено горячее водоснабжение и отопление в ближайших домах.

С 16:00 на месте выявленного дефекта ведутся земляные работы и подготовка к демонтажу ненадёжного участка тепломагистрали. Местные жители были уведомлены о временных неудобствах через районные управляющие компании.

Планируется, что ремонтные работы будут завершены в течение 24 часов, до утра 2 декабря, что позволит восстановить полноценное функционирование системы теплоснабжения.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"