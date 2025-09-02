На улице Коллонтай задержали 15-летнего "помощника" мошенников

Заявительница лишилась 700 тыс. рублей.

В Кировском районе Петербурга задержали "помощника" телефонных мошенников 15 лет, сообщили в МВД России. Потерпевшей стала пожилая женщина с улицы Генерала Симоняка.

Пенсионерке позвонили незнакомцы и под легендой о ДТП убедили передать деньги неизвестному мужчине. Заявительница лишилась 700 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По подозрению в причастности к этому преступлению на улице Коллонтай поймали семиклассника. Подростка доставили в отдел и передали законным представителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу петербурженки с инвалидностью взыскали свыше 1 млн рублей. Еще в марте 2024 года телефонные мошенники похитили у нее 945 тыс. рублей.

