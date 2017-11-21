В пользу петербурженки с инвалидностью взыскали свыше 1 млн рублей
Сегодня, 9:27

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению 32-летней местной жительницы с инвалидностью. Еще в марте 2024 года телефонные мошенники похитили у нее 945 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 17 апреля в надзорном ведомстве. 

Владельцем банковского счета, на который потерпевшая перевела деньги, оказался 23-летний уроженец Челябинской области. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения. Требования удовлетворены, также с молодого человека взыскали проценты за пользование чужими средствами в размере 147 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала мигранта, который забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

