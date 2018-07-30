Смольный начал подготовку к масштабному ремонту Невского проспекта

Проект включает ремонт тротуаров на всём протяжении главной улицы и дорожного покрытия от Восстания до Александро-Невской лавры.

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила аукрос на разработку проекта комплексного ремонта Невского проспекта. Согласно документам на портале госзакупок, работы будут разделены на три этапа и затронут как проезжую часть, так и тротуары главной улицы города.

Проект предусматривает ремонт дорожного покрытия на участке от площади Восстания до Александро-Невской лавры и полное обновление тротуаров на всём протяжении проспекта. Работы разделены на три этапа: первый включает 2410 метров от набережной Мойки до канала Грибоедова, второй — 850 метров от канала Грибоедова до Михайловской улицы, третий — 1355 метров от Дворцовой площади до набережной Мойки.

Особое внимание проектировщикам предстоит уделить сохранению исторического облика улицы. В зоне работ находятся 90 зданий-памятников, а рисунок и материал мощения тротуаров должны быть согласованы с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре. Также в проекте предусмотрено озеленение взамен утраченного во время ремонта.

Начальная цена контракта составляет 22 млн рублей. Готовый проект должен быть представлен в Смольном до конца мая 2026 года. Ранее в 2025 году ремонт уже проводился на участке от Дворцовой площади до Лиговского проспекта, когда Невский временно стал пешеходной зоной.

Фото: Piter.TV