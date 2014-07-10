В пригородных электричках Петербурга запускают оплату проезда по геолокации

С 30 ноября пассажиры смогут оплачивать поездки через приложение "ПроТранспорт+".

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (АО "СЗППК") с 30 ноября запускает пилотный проект по оплате проезда в электричках через геолокацию. Новая система будет работать на тактовом маршруте Витебский вокзал – Павловск, а в перспективе распространится на другие направления.

Для использования сервиса пассажирам необходимо установить приложение "ПроТранспорт+", пройти регистрацию и выбрать способ оплаты. При включенном Bluetooth нужно нажать кнопку "Поехали" в зоне действия геометки на станции. По прибытии на станцию назначения следует завершить поезду в приложении, подтвердить оплату и пройти через турникеты по электронному билету. В АО "СЗППК" утверждают, что новый сервис сделает поездки удобнее. Это первый в России проект автоматической оплаты проезда в пригородных поездах по геолокации, который позволяет пассажирам не тратить время на покупку билета перед каждой поездкой.

Пилотный проект станет тестом для дальнейшего внедрения технологии на других маршрутах пригородного сообщения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае успешной реализации система может быть масштабирована на все направление Северо-Западной железной дороги.

Фото: Piter.TV