Петербуржцам показали, как выглядит синий "Балтиец-2"
Сегодня, 9:59
В настоящее время его готовят к отправке в депо для финальной обкатки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов показал, как выглядит новый синий "Балтиец-2". Сборку состава завершили сотрудники Октябрьского электровагоноремонтного завода, сообщил глава города 26 ноября. 

Поезд поступит в метрополитен Северной столицы для Московско-Петроградской линии. В настоящее время его готовят к отправке в депо для финальной обкатки. Всего будет изготовлено 950 вагонов для Петербурга. 

Ранее мы рассказывали о том, что был запущен тестовый поезд по новой линии метро. Пока без пассажиров, состав преодолел участок длиной более 5 километров, соединивший станции "Юго-Западная" и "Путиловская". 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

