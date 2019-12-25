Петербуржцам показали, как выглядит синий "Балтиец-2"

В настоящее время его готовят к отправке в депо для финальной обкатки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов показал, как выглядит новый синий "Балтиец-2". Сборку состава завершили сотрудники Октябрьского электровагоноремонтного завода, сообщил глава города 26 ноября.

Поезд поступит в метрополитен Северной столицы для Московско-Петроградской линии. В настоящее время его готовят к отправке в депо для финальной обкатки. Всего будет изготовлено 950 вагонов для Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что был запущен тестовый поезд по новой линии метро. Пока без пассажиров, состав преодолел участок длиной более 5 километров, соединивший станции "Юго-Западная" и "Путиловская".

Фото: Telegram / Александр Беглов