В Петербурге запустили тестовый поезд по новой линии метро

В ходе пробного рейса специалисты проверили отказоустойчивость и слаженность работы ключевых систем: связи, стрелочных переводов, сигнализации и автоматики, которая будет управлять движением составов.

В Санкт-Петербурге состоялся знаковый момент для городской инфраструктуры — по будущей Красносельско-Калининской линии метрополитена в тестовом режиме прошел первый поезд. Пока без пассажиров, состав преодолел участок длиной более 5 километров, соединивший станции "Юго-Западная" и "Путиловская", сообщил портал "Строительный Петербург".

Любая линия метрополитена начинается с маленького участка. 6-я линия начнётся с этого участка от "Юго-Западной" до "Путиловской". Это очень большой прорыв для метростроения, для метрополитена в целом. Открывается линия, это очень важно для города. Евгений Козин, начальник Петербургского метрополитена

Для испытаний первого участка новой ветки были задействованы проверенные временем вагоны серии "Ем", давно ставшие легендой петербургской подземки. Однако, когда линия официально откроется для пассажиров, на смену ветеранам придут современные поезда "Балтиец". Уже известно, что они получат специальную коричневую окраску. Новая техника в данный момент проходит обкатку на действующих путях Кировско-Выборгской линии, готовясь к работе на перспективном маршруте.

